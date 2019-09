OL : Dembélé jure de mouiller le maillot pour atteindre son rêve

Dans : OL, Ligue 1, Equipe de France.

Auteur d’un début de saison canon avec 3 buts en Ligue 1, Moussa Dembélé aurait pu faire partie de la liste de Didier Deschamps pour les deux prochains matchs de l’Equipe de France. Finalement, il n’en a rien été puisque le sélectionneur national a fait confiance à Wissam Ben Yedder et à Olivier Giroud, laissant pour l’instant l’avant-centre lyonnais sur le bas-côté. Mais intégrer l’Equipe de France et disputer l’Euro reste évidemment un objectif de l’ancien du Celtic Glasgow, lequel a promis sur TF1 de tout faire en club pour atteindre ce rêve ultime.

« Non, je n'ai pas été déçu de ne pas être appelé. Ça veut dire que je n'en ai pas fait assez, c'est à moi de continuer à travailler. Je sais qu'il y a un groupe qui a une histoire ensemble. C'est à moi de m'imposer. Ce ne serait pas une déception de ne pas jouer l'Euro 2020. C'est à moi de travailler, d'être déterminé et d'essayer de sortir du lot » a confié l’attaquant lyonnais, dont le profil est très apprécié par son entraîneur Sylvinho à Lyon et qui aura forcément l’occasion de marquer des points au cours de la saison auprès de Didier Deschamps. En brillant en Ligue des Champions, une compétition particulièrement observée par le sélectionneur des Bleus, par exemple…