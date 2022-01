OL : Dembélé et Martial, destins liés cet hiver ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, Séville essaie de recruter Anthony Martial. En cas d’échec, le club andalou pourrait se rabattre sur Moussa Dembélé.

Le mercato hivernal est encore ouvert pour dix jours et il pourrait bien y avoir des surprises chez les cadors européens. Du côté de Manchester United, un départ est toujours d’actualité pour Anthony Martial. L’attaquant français est la priorité du FC Séville depuis de longues semaines, mais les négociations bloquent entre les deux clubs pour le prêt d’Anthony Martial. Et pour cause, Manchester United exige que Séville prenne en charge l’intégralité de l’imposant salaire de l’ancien Monégasque tandis que le club espagnol n’est pas en mesure de prendre à sa charge plus de la moitié des émoluments d’Anthony Martial. Une situation qui traine depuis longtemps et qui pousse Séville à envisager d’autres options en cette fin de mercato. C’est ainsi que selon Marca, le directeur sportif andalou Monchi pourrait s’attaquer à Moussa Dembélé.

Dembélé plutôt que Martial au FC Séville ?

+3 points 😊💪🏾👍🏾

50 goals scored in all competitions for @OL_English

50 buts marqués toutes compétitions avec @ol

Thanks for your support 🔴🔵 @dembelition pic.twitter.com/dZk0MjEwzz — Moussa Dembélé (@MDembele_10) January 16, 2022

Auteur de cinq buts toutes compétitions confondues avec l’Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé a découvert la Liga espagnole la saison dernière à l’occasion de son prêt à l’Atlético de Madrid. S’il n’a pas laissé un souvenir impérissable chez les Colchoneros, qui n’ont pas levé son option d’achat à 30 millions d’euros, Moussa Dembélé reste un joueur très suivi par les recruteurs européens. A seulement 25 ans, il est considéré comme une valeur sure en attaque par des clubs du calibre du FC Séville. C’est ainsi que selon Marca, le club dans lequel évolue Lucas Ocampos, Diego Carlos et d’autres anciens joueurs de Ligue 1 s’intéresse de près à l’attaquant de l’Olympique Lyonnais. Mais il faudrait sans doute une offre colossale pour convaincre Jean-Michel Aulas de se séparer de son attaquant cet hiver. Et pour cause, Lyon a échoué dans le dossier Sardar Azmoun (Zénith Saint-Pétersbourg) et ne recrutera sans doute pas d’attaquant cet hiver. Le plan n’est donc pas du tout de vendre Moussa Dembélé, titulaire et vice-capitaine aux yeux de Peter Bosz à Lyon…