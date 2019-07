OL : Dembélé répond à la rumeur qui fait trembler Lyon

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Envoyé à Manchester United en cas de vente de Romelu Lukaku à l’Inter Milan, Moussa Dembélé a tenu à réagir officiellement à ces bruits de couloir.

L’attaquant de l’Olympique Lyonnais, qui a fait son retour à la compétition ce dimanche face à Arsenal avec un doublé pour faire tomber le club londonien, est au coeur des bruits de couloir sur le marché des transferts. Forcément, l’international espoir a fait forte impression en Angleterre, au moment où les Red Devils l’observeraient de près pour le recruter d’urgence en cas de départ de l’international belge. Une rumeur à laquelle il a bien voulu répondre.

« Je l’accueille normalement. Je me concentre sur l’Olympique Lyonnais et je fais en sorte d’être bien physiquement pour débuter sur de bons rails », a livré celui qui a explosé en Angleterre du côté de Fulham, avant de rejoindre le Celtic Glasgow et d’y connaître également une très belle réussite. Autant dire qu’il a déjà ses fans dans le championnat anglais, même si Moussa Dembélé a tenu à rappeler qu’il n’était pour l’heure pas question d’un départ le concernant. C’est aussi la position de ses dirigeants, même si tout le monde suivra de près l’actualité si jamais Lukaku venait à être cédé dans les prochains jours.