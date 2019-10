OL : Dembélé à Manchester United, c’est chaud pour janvier

Dans : OL.

Déclaré intransférable par son président, Moussa Dembélé quittera-t-il l’Olympique Lyonnais dès le mois de janvier en cas d’offre folle de Manchester United ? L’Angleterre le pense.

Buteur attitré de l’Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé se montre à son avantage cette saison avec déjà sept buts marqués. Néanmoins, dans le jeu et dans l’esprit de ses entraineurs, sa place de titulaire n’est pas si indiscutable que cela, et surtout il est parfois évoqué le fait que son jeu ne soit pas forcément adapté à celui de ses coéquipiers. L’attaquant formé au PSG possède clairement un profil de joueur de Premier League, et avec son efficacité offensive, son jeune âge et son expérience passée à Fulham puis au Celtic Glasgow, il intéresse énormément Manchester United. Le club anglais n’a pas réussi à remplacer Romelu Lukaku, et va agir pour cela cet hiver.

Selon la presse anglaise, et notamment The Sun, cela se concrétisera forcément par une tentative pour recruter Moussa Dembélé, même si aucune idée de prix n’a filtré pour le moment. Et le tabloïd d’affirmer que Lyon n’est pas fermé à cette idée, surtout que, dans un jeu de chaises musicales, Olivier Giroud pourrait en profiter pour revenir en France, où Jean-Michel Aulas l’apprécie beaucoup. Après, il faudra que tout le monde y trouve son compte, ce qui n’est pas gagné, sans compter que le message envoyé par l’OL à ses supporters sur les ambitions et l’avenir de l’équipe ne serait pas optimal.