OL : Déjà chaud au mercato, Florian Maurice défie l'ASSE

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, ASSE.

Révélation de la saison en Ligue 1, Denis Bouanga explose sous les couleurs de Nîmes. Avec 6 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison, l’ancien attaquant de Lorient attire forcément les convoitises. Et selon les informations de Madeinfoot, trois clubs ambitieux de Ligue 1 ont d’ores et déjà coché son nom en vue du prochain mercato : l’AS Saint-Etienne, l’OGC Nice… mais également l’Olympique Lyonnais.

« Bouanga est l'un des coups de cœur de Jean-Louis Gasset, qui l'apprécie vraiment. A tel point que les Verts voulaient le récupérer absolument cet hiver. Mais ce n'est pas tout » explique le média, avant d’expliquer que Florian Maurice, en charge du recrutement à l’Olympique Lyonnais, apprécie tout particulièrement le profil de Denis Bouanga. « Toujours selon nos informations, Florian Maurice, en charge de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais, est aussi sous le charme du joueur, sous contrat jusqu'en 2021 ». Recruté pour seulement 3 ME l’été dernier, Nîmes souhaite récupérer entre 7 et 9 ME en cas de vente. Reste à savoir si les Gones feront le pari, notamment en cas de départ de Bertrand Traoré ou de Memphis Depay dans le secteur offensif cet été.