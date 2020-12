OL : Danilo offert à Lyon, en voilà une surprise

Dans : OL.

Ces derniers jours, la Juventus Turin est omniprésente dans l’actualité de l’OL en raison de son intérêt pour Memphis Depay.

La formation d’Andrea Pirlo est très intéressée par le capitaine de l’Olympique Lyonnais. Interpellée par la situation contractuelle de Memphis Depay, la Juventus Turin aimerait idéalement recruter le Néerlandais dès le mois de janvier en échange d’une faible indemnité de transfert afin de griller Barcelone, qui ne devrait pas bouger avant l’été prochain. Du côté de l’OL, la porte n’est pas fermée à double tour. En effet, Jean-Michel Aulas se satisferait bien volontiers d’un transfert compris entre 5 et 10 ME pour un joueur en fin de contrat dans six mois. Les excellentes relations entretenues avec la Juventus Turin pourraient faciliter ce deal. D’autant que la Juve pourrait se montrer très généreuse, selon Don Balon.

Le média espagnol dévoile qu’en plus de Federico Bernardeschi, la Veille Dame serait prête à inclure un second joueur dans l’opération afin de boucler le transfert de Memphis Depay. A la surprise générale, c’est le nom du défenseur brésilien Danilo qui sort du chapeau. Une piste intéressante pour l’Olympique Lyonnais, qui s’est d’ores et déjà mis à la recherche d’un défenseur droit dans l’optique de la saison prochaine afin de combler un potentiel départ de Léo Dubois. Le média dévoile par ailleurs que Juninho et Jean-Michel Aulas seraient plutôt enthousiastes à l’idée de récupérer Bernardeschi et Danilo, deux joueurs d’expérience qui apporteraient certainement un plus à l’équipe de Rudi Garcia pour la deuxième partie de saison, avec le titre de champion de France en ligne de mire. Reste maintenant à voir ce que les trois joueurs concernés pensent de tout cela. On le sait, Bernardeschi a refusé de rejoindre Lyon cet été en marge des négociations pour le transfert d’Houssem Aouar. De son côté, Depay n’a jamais caché sa préférence pour le FC Barcelone. Il y a donc encore du boulot avant d'arriver à un accord total...