OL : Aulas ne vas pas aimer, Milan à l'assaut de Depay !

En fin de contrat avec l’OL dans un an, Memphis Depay n’est pas certain de vouloir poursuivre sa carrière sur les bords du Rhône.

Il faut dire que l’Olympique Lyonnais a peu de chances d’être qualifié en coupe d’Europe la saison prochaine, ce qui n’incite pas véritablement son attaquant néerlandais à vouloir prolonger. Toutefois, Jean-Michel Aulas ne désespère pas, lui qui s’est réjouit de voir les supporters lyonnais se mobiliser sur les réseaux sociaux afin de convaincre Memphis Depay de rester à l’OL et d’y prolonger son contrat. Pour la star des Pays-Bas, tout dépendra finalement des opportunités qui se présenteront à lui lors du prochain mercato. Selon les informations obtenues par la Gazzetta dello Sport, un challenge à l’AC Milan pourrait lui être proposé.

Prêté avec option d'achat par l'Eintracht Francfort à l’AC Milan, Ante Rebic n’est pas certain d’être conservé par le club lombard. Et si la formation transalpine décidait de ne pas conserver l’international croate, alors c’est Memphis Depay qui serait la cible n°1 des Rossoneri pour renforcer un secteur offensif qui devrait par ailleurs perdre un certain Zlatan Ibrahimovic. L’AC Milan, qui se veut ambitieux la saison prochaine avec l’ancien de Leipzig Ralf Rangnick aux manettes, pourrait bien proposer un ambitieux projet à Memphis Depay, avec un joli salaire à la clé. Reste maintenant à voir ce que le néo-capitaine de l’OL pensera de tout cela alors que son nom circule également du côté de la Juventus Turin et de la Lazio Rome, en passe de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Tout pourrait également dépendre d’un éventuel ticket obtenu par Lyon pour une compétition européenne en cas de victoire finale en Ligue des Champions ou en Coupe de la Ligue…