OL : Coup de tonnerre, le Real Madrid veut récupérer Mariano Diaz !

Dans : OL, Mercato, Liga.

Lundi, on annonçait un accord de principe entre le FC Séville et l'Olympique Lyonnais concernant le transfert de Mariano Diaz, tout en sachant que le Real Madrid pouvait faire usage de son droit de préemption concernant l'attaquant de l'OL. L'an passé, outre une clause prévoyant le paiement de 35% sur une éventuelle plue-value lors de la revente de Mariano Diaz, les Merengue avaient également inséré une clause leur permettant de se mêler du futur transfert de Mariano Diaz et de devenir prioritaire si ce dernier devait revenir en Liga.

Et ce mardi, Marca annonce à sa grande Une que le directeur général du Real Madrid, Jose Angel Sanchez, a déjà informé le président de Séville, Jose Castro, qu'il allait utiliser son droit de regard sur cette opération. Le quotidien sportif espagnol précise que du côté de Florentino Perez, dont les rapports avec Jean-Michel Aulas sont excellents, on souhaite finalement faire revenir Mariano Diaz, Julen Lopetegui n'ayant pas masqué son souhait d'avoir un attaquant supplémentaire d'ici la fin du mercato. De son côté, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais avait récemment provoqué une petite polémique en affirmant qu'une offre du Real Madrid « ne se refusait pas ». A priori, son rêve totalement incroyable de revenir à Madrid un an seulement après en être parti peut donc se réaliser. Reste à connaître les détails financiers, pas très clairs, de cet éventuel départ de Mariano Diaz de l'OL pour le Real Madrid.