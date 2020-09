OL : Coup de théâtre, Barcelone freine pour Depay !

Dans : OL.

Nouveau coach du FC Barcelone, Ronald Koeman a fait de Memphis Depay sa priorité dans le secteur offensif au mercato.

L’ancien sélectionneur des Pays-Bas souhaite récupérer celui qui était son leader incontesté en sélection depuis de longs mois. Cela tombe bien, Memphis Depay est en fin de contrat à l’Olympique Lyonnais, où il refuse de prolonger. Les planètes semblent alignées pour que l’ancien attaquant de Manchester United rejoigne le vice-champion d’Espagne, à 26 ans. Mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les différentes parties. Et le dossier pourrait encore traîner plusieurs jours puisque selon les informations obtenues par le Mundo Deportivo, le FC Barcelone n’est plus aussi certain de se jeter à l’eau et de soumettre une offre à Jean-Michel Aulas pour le transfert de Memphis Depay.

L’attaquant de l’OL plaît toujours autant à Ronald Koeman, là n’est pas la question. Mais le média dévoile qu’en interne, plusieurs dirigeants influents ne sont pas spécialement favorables à la venue de Memphis Depay. La publication espagnole indique notamment que dans les bureaux du Camp Nou, on redoute très fortement qu’une possible arrivée de Depay ne bloque la progression d’un certain Ansu Fati, qui est devenu cette semaine le plus jeune joueur de l’histoire de la sélection espagnole à porter le maillot de la Roja. De son côté, le journal AS va encore plus loin en affirmant carrément que certains dirigeants doutent des capacités de Memphis Depay à devenir un attaquant de référence dans un gros club européen, qui aspire à gagner la Ligue des Champions. Le dossier connaît donc un sérieux contre-temps, même si cela ne signifie pas que la piste est abandonnée. Tout pourrait également dépendre de l’avenir de Luis Suarez, dont le départ à la Juventus Turin encouragerait automatiquement le Barça à accélérer sur Memphis Depay, que Ronald Koeman considère exclusivement comme un avant-centre axial.