OL : Christophe Galtier pour remplacer Rudi Garcia, Lyon attaque !

Dans : OL.

Lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de la saison, l’entraîneur Rudi Garcia n’en saura pas plus sur son avenir avant quelques mois. Mais pendant ce temps-là, ses dirigeants ont peut-être déjà trouvé son successeur.

Seule équipe de Ligue 1 encore invaincue après huit journées de championnat, Lille peut réaliser une bonne opération dimanche soir. Trois jours après son match nul contre le Celtic (2-2) en Europa League, le LOSC recevra l’Olympique Lyonnais, un concurrent direct qu’il pourrait reléguer à huit longueurs en cas de succès. Et ce n’est peut-être pas la seule source de motivation pour la formation de Christophe Galtier. Car selon Nicolas Puydebois et La Voix du Nord, l’entraîneur des Dogues, dont le contrat expire à la fin de la saison, serait déjà en contact avec la direction rhodanienne pour prendre la succession de son homologue Rudi Garcia.

« De ce qui se murmure, le staff lyonnais aurait commencé à entamer des discussions avec Galtier, a révélé le consultant d’Olympique-et-lyonnais. Donc je pense qu'il veut aussi montrer de quoi il est capable. Et on sait qu'à l'OL, les supporters et le club attendent du jeu. C'est une info confidentielle, l'OL travaille dans la confidentialité, le président l'a dit. C'est ce qui se murmure, ils ont commencé à discuter pour la saison prochaine. Lucien Favre ? Non, c'était avant. » Et La Voix du Nord confirme bien que l'Olympique Lyonnais a lancé les manoeuvres pour l'été prochain, Christophe Galtier n'envisageant pas de partir en cours de saison. Le quotidien régional affirme que l'actuel technicien du LOSC juge que la visibilité du projet lillois n'est pas claire et que la situation très incertaine de Luis Campos rend son travail de plus en plus compliqué.