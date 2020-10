OL : Rudi Garcia prêt à quitter la Ligue 1 ?

Dans : OL.

Pendant la trêve internationale, Rudi Garcia s’est livré sur ses ambitions futures. S'il se sent bien à Lyon, l’entraîneur tricolore n'a pas caché la possibilité de sortir des frontières hexagonales.

Rudi Garcia est dans le dur à Lyon. Le coach sacré champion de France avec le LOSC en 2011 n’arrive pas à enchaîner les bons résultats avec l’OL, il est même dans l’incapacité de gagner depuis presque deux mois. La trêve internationale va lui permettre de souffler un peu, et préparer au mieux la reprise du championnat à Strasbourg, dimanche (13h). Pendant cette période sans matches de championnat, il en a également profité pour accorder un entretien à The Athletic. Pour le média anglais, le technicien tricolore est revenu sur son passage à l’AS Rome et a laissé la porte ouverte à un nouveau départ à l’étranger dans le futur.

« Je suis proche de la philosophie espagnole, mais l’Angleterre est la mère du football. J’ai entraîné en Italie également. J’ai vraiment aimé l’Italie à cause de la tactique du football transalpin. Peut-être que j’y retournerais un jour. Ou l’Angleterre. J’ai eu des opportunités pour aller à Everton et Southampton il y a quelques temps », a-t-il notifié, tout en précisant qu’un départ de la France n’est pas d’actualité dans l'immédiat. Une simple phrase : « Je me sens bien à Lyon », malgré une atmosphère électrique sur les bords du Rhône. Rudi Garcia compte bien s’éloigner du bas du classement de Ligue 1, où se situe l’OL actuellement (14e). Retrouver l’Europe en fin de saison est une priorité, Jean-Michel Aulas l’a bien fait comprendre.