OL : Cheyrou Out, John Textor change tout !

Récemment arrivé à Lyon en tant que nouveau propriétaire après de longues négociations, John Textor souhaite faire sa petite révolution à l'OL et modifier l'organigramme de la direction afin de redorer le blason du club.

Actuellement dixième de la Ligue 1 après 28 journées disputées, l'OL vit une saison très compliquée sur un plan sportif. Si les résultats ne sont pas bons, la direction a également son mot à dire dans cette méforme qui dure depuis la saison dernière. Malgré l'arrivée de Laurent Blanc et le retour de plusieurs anciennes gloires lyonnaises (Tolisso, Lacazette), l'OL n'arrive toujours pas à entrer dans une spirale positive. Forcément, de nombreuses rumeurs gravitent autour du club rhodanien. Pourtant, selon les informations du journaliste Thomas Lacondemine, il ne faut pas en tenir compte car la direction va très probablement drastiquement changer la saison prochaine. John Textor compte faire le ménage et va notamment se séparer de Bruno Cheyrou, chargé de la cellule de recrutement lyonnaise.

Info. Textor veut tout revoir niveau recrutement. Cheyrou est clairement dans le collimateur. Et de nouveaux scouts devraient arriver. En tout cas, c'est ce qui murmure en coulisses et cela semble aller bien au-delà de la rumeur. — Thomas Lacondemine (@Tlacondemine) March 28, 2023

« Textor veut tout revoir niveau recrutement. Cheyrou est clairement dans le collimateur. Et de nouveaux scouts devraient arriver. En tout cas, c'est ce qui se murmure en coulisses et cela semble aller bien au-delà de la rumeur » a confié le journaliste concernant le probable départ de Bruno Cheyrou. L'ancien milieu de terrain de l'OM est très apprécié par Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas mais visiblement, ce n'est pas suffisant pour s'offrir les louanges de John Textor qui souhaite retourner sur la scène européenne. L'OL va probablement s'offrir de nouveaux recruteurs la saison prochaine afin de dénicher des pépites et d'enfin redevenir une équipe compétitive en Ligue 1. Le milliardaire américain souhaite mettre l'accent sur le recrutement de l'OL, un secteur qui fait défaut aux Gones depuis déjà plusieurs années. Sonny Anderson est lui arrivé pour conseiller Bruno Cheyrou. Ce sera probablement quelqu'un d'autre en juillet.