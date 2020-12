OL : Cherki prend un rouge à Metz, un scandale de plus

Dans : OL.

Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a poursuivi sa très bonne dynamique en allant tranquillement battre le FC Metz sur sa pelouse (3-1).

Depuis la fin du mercato estival, le club rhodanien enchaîne les très bons résultats. Invaincu depuis le mois de septembre, l’OL a pris 19 points sur 21 lors des sept dernières journées. En dominant Metz, les Gones sont remontés à la troisième place du classement de la Ligue 1, à deux points du PSG avant le choc contre Paris prévu la semaine prochaine au Parc des Princes. Pour ce bon résultat, Rudi Garcia peut notamment remercier Memphis Depay, auteur de l’ouverture du score (17e), et Karl Toko-Ekambi, qui a inscrit un doublé (47e, 60e) pour confirmer son excellente forme du moment. Mais si ce match a été presque plein pour Lyon, la fin de match reste à désirer...

Car à 3-0, l’OL a d'abord encaissé un but de Boulaya (76e)... avant de finir la rencontre à dix. Entré en jeu à la place de son capitaine néerlandais à 79e minute, Rayan Cherki a finalement rejoint le vestiaire plus tôt que prévu. Tout proche de son premier but en Ligue 1, l’attaquant de 17 ans a effectivement écopé d’un carton rouge pour avoir touché, en bout de course après un tir, sur le genou d’Oukidja (93e), le gardien messin sortant blessé dans le temps additionnel… Un carton rouge, qui privera la pépite lyonnaise du choc contre le PSG, que les suiveurs de l’OL trouvent bien trop sévère !

Les deux cartons rouges (Boye et Cherki) sont grotesques. Comment est-ce possible ? C’est absurde ! #FCMOL — Giovanni Castaldi (@Gio_Castaldi) December 6, 2020

Donc la semelle de Romain #Thomas sur la cheville de Rayan #Cherki n'avait pas été sanctionnée d'une faute, mais la perte d'équilibre du même Cherki sur #Oukidja vaut une expulsion ? Exceptionnel d'incohérence !!! #FCMOL #OL — Gaël Berger (@GaelBerger) December 6, 2020

Cherki le rouge est dur car son geste complètement involontaire. Mais Oukidja sort blessé... #FCMOL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) December 6, 2020