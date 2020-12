L1 : Depay et Toko-Ekambi régalent, l'OL suit le rythme !

Dans : Ligue 1.

13e journée de Ligue 1 :

Stade Saint-Symphorien.

Metz - Olympique Lyonnais : 1 à 3.

Buts : Boulaya (76e) pour Metz ; Memphis Depay (17e) et Toko-Ekambi (47e, 60e) pour l'OL.

Expulsions : Boye (87e) pour Metz ; Cherki (90e+3) pour l'OL.

Sur la pelouse du FC Metz ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a réalisé un véritable match plein grâce à des buts de Memphis Depay et Karl Toko-Ekambi (3-1).

Pourtant, la rencontre débutait plutôt mal pour les Gones. Vu que l’arbitre sifflait un penalty d'entrée pour Metz pour une faute de Marcelo sur Nguette (6e). Mais comme c’est souvent le cas cette saison, Lopes sauvait son équipe en bloquant le tir de Boulaya (7e). Le tournant du match, puisque Memphis Depay ouvrait la marque quelques instants plus tard d’un tir du droit à l’entrée de la surface sur un centre de Toko-Ekambi (0-1 à la 17e).

Au retour des vestiaires, l’international camerounais se transformait en buteur avec une frappe du gauche sous la barre après un service d’Aouar (0-2 à la 47e). Puis à l’heure de jeu, Toko-Ekambi inscrivait même un doublé à la conclusion d’une belle ouverture de Paqueta (0-3 à la 60e). En fin de match, Boulaya réduisait l'écart (1-3 à la 76e), avant le carton rouge de Boye pour un vilain geste sur Marcelo (87e). Même si Lyon finissait également la rencontre à dix après l'expulsion de Cherki pour une semelle sur Oukidja (93e), le score ne bougeait finalement plus jusqu’au coup de sifflet final, l’équipe de Rudi Garcia confirmant son statut d'invincible depuis le mois de septembre.

Grâce à cette quatrième victoire de suite en championnat (3-1), la sixième en sept journées, l’OL remonte à la troisième place du classement, devant l’OM. Avec 26 points, Lyon recolle donc aux basques du LOSC et reste à deux unités du PSG. Metz, de son côté, s’enfonce dans le ventre mou au treizième rang d'un championnat de plus en plus passionnant.