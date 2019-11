OL : Cherki en sauveur à 16 ans, c’est inquiétant

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais n’a pas trouvé la solution ce dimanche face à l’OM, et s’est incliné 2-1 sans parvenir à réellement mettre le feu malgré la supériorité numérique.

De quoi poser des questions sur l’animation offensive du club rhodanien, qui a clairement manqué de cartouches. En l’absence de Memphis Depay, Rudi Garcia a surpris tout le monde en faisant sortir Jeff Reine-Adelaïde à la pause alors que l’ancien angevin était le plus percutant. Ensuite, est venu le coup dur de la blessure d’Houssem Aouar. Cela a en tout cas permis de donner du temps de jeu à Rayan Cherki, très à l’aise malgré son jeune âge et la grosse pression, et qui a donc laissé une très bonne impression. Mais Le Progrès pose la question ce mardi, comment ce fait-il que, pour un aussi gros match, l’OL en soit venu à aller chercher aussi loin dans sa hiérarchie pour animer son jeu ?



« En l’absence de Memphis Depay et de Lucas Tousart, Lyon était à court de cartouche à Marseille. Rayan Cherki est venu un peu combler ce vide, en démontrant ses capacités précoces à disputer une grande affiche de L1 et qui plus est dans un environnement délétère. Cette ascension méritée interroge tout de même sur le manque de solutions dans l’effectif lyonnais », a livré le quotidien régional, qui ne pensait pas, au regard de l’effectif au début de saison, voir l’équipe lyonnaise connaitre des problèmes à ce niveau.