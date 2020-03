OL : Cherki dévoile son onze de rêve made in Lyon

Dans : OL.

En cette période de confinement total en raison de la pandémie de coronavirus, le compte officiel de l’OL a sollicité Rayan Cherki pour connaître son onze de rêve.

La pratique est désormais courante, et elle fait toujours beaucoup réagir. En ce début de semaine, c’est Rayan Cherki qui s’est vu demander son onze de rêve par son club de l’Olympique Lyonnais. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le onze de départ concocté par le jeune meneur de jeu lyonnais (17 ans) comprend un bon nombre de surprise. Certes, il compte certains des meilleurs joueurs de l’histoire du football comme Cristiano Ronaldo, Dani Alves ou encore Lionel Messi et Zinedine Zidane.

Mais dans son « onze de rêve », le prodige de l’Olympique Lyonnais a également fait de la place à certains de ses coéquipiers ou ex-partenaire de l’OL. En effet, Oumar Solet, Maxence Caqueret, Tanguy Ndombele et Amine Gouiri ont été cités par Rayan Cherki, lequel prouve avec ses choix son attachement à l’Olympique Lyonnais et ses nombreuses attaches au sein de son club formateur. Jean-Michel Aulas appréciera, alors que ces derniers jours, le nom de Rayan Chekri a été massivement cité à l’étranger. Malgré son inexpérience et alors que le mercato est encore loin, l’homme aux 3 buts et 2 passes décisives avec les professionnels de l’OL cette saison figure notamment dans les radars du Real Madrid ou encore du FC Barcelone. Pas plus tard que mercredi, Calcio Mercato confirmait par ailleurs l’intérêt de la Juventus Turin à l’égard de Rayan Cherki, sans pour autant s’avancer sur les intentions du champion d’Italie dans l’optique du prochain mercato.

Le onze de rêve de Cherki : Buffon – Dani Alves, Maldini, Solet, Marcelo – Caqueret, Ndombele – Cristiano Ronaldo, Zidane, Messi - Gouiri