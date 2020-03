OL : Aouar, Cherki, l’académie fait frissonner la Juve

Dans : OL.

En attendant la nouvelle date du match retour entre l’OL et la Juventus Turin en Ligue des Champions, les deux clubs sont régulièrement associés dans l’optique du prochain mercato estival.

Il faut dire que l’Olympique Lyonnais compte dans ses rangs plusieurs joueurs très bankables. Le plus souvent, c’est Moussa Dembélé qui fait la Une de la rubrique mercato en raison de l’intérêt qu’il suscite en Angleterre, notamment du côté de Manchester United et de Chelsea. Mais en Italie, c’est d’Houssem Aouar dont il est régulièrement question. Et pour cause, Calcio Mercato 24 confirme en ce début de semaine l’information selon laquelle le champion d’Italie en titre piste Houssem Aouar pour renforcer son équipe la saison prochaine. Le profil du milieu relayeur de l’OL ferait tout simplement l’unanimité chez les décideurs turinois.

Le média révèle par ailleurs que Jean-Michel Aulas aimerait tirer 70 ME de la vente d’Houssem Aouar, un véritable pactole pour un joueur formé au club, qui battrait de loin le record détenu jusqu’à présent par Alexandre Lacazette. Par ailleurs, le média transalpin indique sur son site internet qu’Houssem Aouar n’est pas le seul Lyonnais pisté par la Juventus Turin. Comme déjà évoqué par ailleurs, Rayan Cherki est également un joueur qui ne laisse pas insensible les dirigeants de la Juve. Egalement pisté par le FC Barcelone ou encore le Real Madrid, le très jeune milieu offensif de l’Olympique Lyonnais (17 ans), auteur de 3 buts et 2 passes décisives avec les pros cette saison, est régulièrement observé par les scouts de la Juventus Turin. De là à imaginer une offre concrète de la Juve dès l’été prochain pour le prodige du centre de formation de l’OL ? Rien n’est à exclure pour le média, mais il paraît bien improbable de voir Jean-Michel Aulas accepter le départ de Cherki dès l’été 2020…