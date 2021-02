OL : Cherki chargé à bloc avant OM-OL

Dans : OL.

Rayan Cherki veut devenir champion de France avec l'Olympique Lyonnais. Pour cela, l'OL doit gagner ce dimanche au Vélodrome contre l'OM. Et le joueur est motivé.

Natif de Lyon, Rayan Cherki symbolise à lui seul toute la réussite du centre de formation de l’Olympique Lyonnais depuis des années. Agé de seulement 17 ans, ce que certains oublient vite, celui qui est le plus jeune buteur de l’histoire de l’OL (contre Bourg-en-Bresse en janvier 2020 en Coupe de France) ne veut pas griller les étapes trop rapidement. Et s’il compte tout de même 18 matchs à son actif cette saison, avec 438 minutes de temps de jeu, l’attaquant avoue sans peine que devenir champion de France avec le club de Jean-Michel Aulas est un rêve absolu, lui qui a grandi dans la capitale des Gaules. Invité ce dimanche de Téléfoot, Rayan Cherki admet que la rencontre face à l’Olympique de Marseille sera tendue, le classement de l’OM et de l’OL ne changeant rien à la rivalité entre les deux clubs.

Motivé avant ce choc, qui pourrait être un tournant décisif pour Lyon, Rayan Cherki n’est pas mécontent de son sort au sein de l’effectif lyonnais, même s’il veut évidemment s’installer durablement dans le onze de départ et ne plus se contenter d’être un super sub. « Le but contre Ajaccio m’a fait énormément de bien, ça m’a redonné un gain de confiance. J’espère avoir ma chance le plus rapidement possible pour continuer sur cette lancée (...) Je prépare cet Olympico normalement, comme si c’était le dernier match de ma vie, parce qu'il n’y a aucun calcul à faire. Peu importe la place où on se trouve au classement, c’est du 50-50 (...) Etre champion dans ma ville d’enfance, dans mon club de cœur, ce serait un rêve qui se réalise », a confié, sur TF1, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais.