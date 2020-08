OL : Sarri a été sidéré par Lyon, il dit pourquoi

Dans : OL.

La Juventus a fini sa saison en Italie samedi soir par une défaite à domicile face à la Roma. Mais pour Maurizio Sarri, les têtes étaient tournées vers le match face à Lyon.

L’entraîneur de la Juventus est un cas à part, et Maurizio Sarri l’a encore prouvé samedi soir, l’entraîneur italien de la Juventus étant confortablement installé dans les tribunes de l’Allianz Stadium la cigarette à la main pendant que ses joueurs en bavaient face à l’AS Rome. Loin de stresser, Sarri avait visiblement hâte que la saison de Serie A se finisse, conscient qu’il est que désormais c’est la Ligue des champions qui hante les esprits. Et après la remise du Scudetto, et la petite fête…à huis-clos, Maurizio Sarri a évoqué le rendez-vous de vendredi prochain face à l’Olympique Lyonnais en huitième de finale retour de C1.

Ayant assisté devant sa télévision à la défaite de l’OL face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue, l’entraîneur de la Juventus avoue quand même avoir été surpris de la forme physique des joueurs de Rudi Garcia malgré la longue pause imposée aux footballeurs en France. « J'ai vu une grande partie du match contre Paris, et j'ai été surpris par la condition physique des joueurs de Lyon. Cela ne ressemblait pas à une équipe qui n'avait pas joué depuis longtemps, et cela même s'ils avaient fait 3 ou 4 matches amicaux. Nous devrons être bons, et nous devrons avoir une grand respect pour notre adversaire. Partir de 0-1 à l’aller, c’est difficile. Maintenant, à partir de ce dimanche je vais étudier le jeu de l'OL pour trouver des solutions », a prévenu Maurizio Sarri, qui ne veut pas que Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers pensent que Lyon sera un adversaire facile.