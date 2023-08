OL ‍: Chelsea au buzzer pour Cherki, le danger rôde

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL s'apprête à vivre une fin de mercato à haut risque. Les Gones pourraient en effet voir deux de leurs jeunes joueurs partir, à savoir Bradley Barcola mais aussi Rayan Cherki.

Laurent Blanc et ses hommes ont bien mal débuté la saison en Ligue 1. Malgré tout, ils auront réussi à aller chercher un point ce dimanche soir sur la pelouse de Nice. Mais avant de recevoir le PSG le week-end prochain, l'OL se trouve dans une situation délicate. En effet, le marché des transferts prendra fin vendredi soir. Et pas mal de joueurs sont annoncés partants. C'est notamment le cas de Bradley Barcola, désiré par le club de la capitale. Aussi, Rayan Cherki pourrait faire l'objet d'un assaut de la part de Chelsea. Pour pas mal de fans des Blues, un indice de taille n'est pas à prendre à la légère.

Cherki, Chelsea rode encore et toujours

Depuis quelques mois maintenant, Chelsea a pris l'habitude de recruter à tout-va sur le marché des transferts. Les Blues sont bien pourvus en attaque mais veulent néanmoins ajouter une belle plus-value à leur effectif en cette fin de mercato. Et Cherki est une piste de longue date du pensionnaire de Stamford Bridge, rappelle le média Football London. Les fans de Chelsea n'ont pas manqué de pointer le fait que Tedd Boehly était présent en France le week-end passé. L'Américain, propriétaire de Chelsea, était en effet dans les tribunes de la Meinau pour assister à Strasbourg-Toulouse. Pour rappel, Boehly a récemment repris le club alsacien via la société BlueCo et rien ne prouve donc qu'il était en France pour négocier un quelconque transfert avec l'OL concernant Rayan Cherki. S'il n'y a pour le moment pas de panique à avoir, Cherki va bel et bien devoir faire un choix fort pour son avenir, alors qu'il sera en fin de contrat dans deux saisons. Chelsea est bien une piste crédible et il ne serait pas étonnant de voir les Blues dégainer une offre, que ce soit en cette fin du mois d'août ou alors dans les prochains mois.