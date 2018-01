OL : Changement de plan radical pour cette recrue annoncée

Dans : OL, Mercato.

Sur le point de conclure l’arrivée d’Oumar Solet, l’Olympique Lyonnais finalise les derniers détails de l’opération avec Laval, puisqu’un accord avec le joueur a été trouvé. Si le club mayennais ne veut pas trop anticiper ce probable transfert, la formation de National 1 s’est mise en quête d’un nouveau défenseur central, et avoue que tout se met en place pour le transfert de son défenseur central qui aura 18 ans le mois prochain.

« Les négociations avancent bon train, et on pense les finaliser rapidement. Une destination française est privilégiée, mais tout est encore possible. Même s’il nous serait très utile, je pense qu’il a la tête ailleurs. Le timing est bon pour qu’il s’en aille », a reconnu Jean Costa dans les colonnes d’Ouest-France. Mais contrairement à ce qui était prévu à la base, le directeur sportif des Tangos a bien fait comprendre que Solet ne devrait pas revenir terminer la saison sous la forme d’un prêt concocté par l’Olympique Lyonnais.

Laval ne serait pas forcément désireux de récupérer le joueur une fois vendu, peut-être par crainte de récupérer un élément qui n'est plus aussi concentré, ce dont le staff mayennais s’est déjà rendu compte sur les derniers jours, et notamment le dernier match à Sannois Saint-Gratien. Autrement dit, l’OL aura le choix de conserver le joueur, notamment en cas de départ de Mapou Yanga-Mbiwa, ou bien de le céder à une autre formation, peut-être en Ligue 2, afin de lui permettre de s’aguerrir.