OL : Cette recrue du mercato qui est déjà le chouchou de Govou

Dans : OL, Mercato.

Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, Sidney Govou a connu l’époque où de grands noms signaient au club pour enchainer les titres nationaux.

Cette époque de domination semble aujourd’hui bien lointaine, même si le club rhodanien fait toujours très bonne figure et continue d’être présent sur la scène européenne chaque saison. Cela semble encore bien parti cette saison, notamment grâce à un virage à 180° effectué au mercato, et plutôt bien maitrisé. L’ancien attaquant international en profite pour tirer son chapeau aux dirigeants et à Bruno Genesio d’avoir su trouver les bons éléments, et notamment un milieu de terrain que Govou a d’ores et déjà adopté.

« Je ne vais pas mentir, au début, j'étais sceptique. J'étais le premier à le dire, je ne me cache pas. J'étais sceptique parce que je ne voyais pas comment ça allait "matcher". Finalement, Genes' (Bruno Génésio) a eu les mots, il a fait ce qu'il fallait pour que ça marche. Aujourd'hui, c'est satisfaisant. J'ai hâte de voir Ndombele plus souvent. Parce que potentiellement, de ce que j'ai pu voir, il a de très grosses qualités. Défensivement, c'est beaucoup plus cohérent. On sent que les joueurs sont plus à l'aise, ils évoluent à leur poste. Du coup, il y a une assise défensive plus sûre », a souligné Sidney Govou dans les colonnes de Olympique et Lyonnais. Il est vrai que, depuis son apparition face au PSG au Parc des Princes en début de saison, l’ancien d’Amiens n’a jamais déçu, démontrant des qualités qui font de lui un joueur qui compte dans les choix de Bruno Genesio.