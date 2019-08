OL : Cette recrue a choisi l'Olympique de Sylvinho au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Très courtisé après sa brillante saison à Lille en 2018-2019, Thiago Mendes s’est engagé en faveur de l’Olympique Lyonnais, au tout début du mercato.

Un renfort de choix pour le club rhodanien, qui a déboursé 25 ME pour recruter celui qui semble destiné à occuper la position de sentinelle dans le dispositif en 4-3-3 de Sylvinho. Le coach brésilien a d’ailleurs joué un rôle primordial dans la venue de Thiago Mendes, comme le Brésilien, qui se fixe comme objectif de rejoindre la Seleção, l’a indiqué au site brésilien O Popular.

« Jouer pour la sélection, c’est un rêve pour tous les joueurs brésiliens. Je vais continuer à faire mon travail et si l’occasion se présente un jour, je serais prêt. Je vais jouer mon football et être patient. Il est très bon pour moi que Sylvinho, qui a joué récemment un rôle clé dans le staff de Tite, soit mon entraîneur à Lyon. Mais je dois continuer à travailler et à prouver ma valeur dans la vie quotidienne » a indiqué le milieu défensif de l’Olympique Lyonnais, rare satisfaction des matchs amicaux du club rhodanien, qui se rend vendredi à Monaco en ouverture de la Ligue 1.