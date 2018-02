OL : Grenier n'a pas que du bien à dire de Lyon...

Dans : OL, Mercato, EAG.

Passé de Lyon à Guingamp lors des dernières heures du mercato hivernal, Clément Grenier a toujours du mal à digérer son divorce avec Lyon.

Au sein de l'Olympique Lyonnais, Clément Grenier a tout connu. De sa formation, débutée en 2002, à l'équipe de France en 2013, en passant par deux titres en Coupe de France et au Trophée des Champions en 2012, le milieu de terrain de 27 ans a réalisé son rêve dans son club formateur. Un véritable conte de fées gâché par deux saisons et demi blanches, et notamment aux côtés de Bruno Genesio, qui ne lui a octroyé que cinq minutes de temps de jeu cette saison en Ligue 1. Un point de non-retour qu'il ne comprend toujours pas, alors qu'il vient de s'engager pour 18 mois à l'En Avant, où il est arrivé libre pendant le mercato.

« Je ne sais pas pourquoi j’ai si peu joué. Si je l’avais su, j’aurais pris une décision avant. Je me suis toujours battu au quotidien. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. J’ai eu des blessures il y a quelques années. Mais voilà, c’est comme ça. Je ne faisais plus partie du projet. Ce que j’aurais aimé, c’est qu’on soit clair avec moi et que je ne perde pas mon temps. Si j’avais un trop gros salaire, il fallait me le dire en début de mercato, pas à la fin. J’ai perdu un peu de temps, mais je pense que ça va me servir pour la suite », a balancé, dans Team Duga, Grenier, qui souhaite désormais passer à autre chose en faisant oublier sa triste fin d'aventure à l'OL sur les terrains de Ligue 1 sous le maillot de Guingamp.