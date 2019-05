OL : Cette première décision de Juninho est déjà historique !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Confirmée par Jean-Michel Aulas la semaine dernière, la venue de Juninho à l’Olympique Lyonnais sera officielle dans une semaine, au maximum. En effet, L’Equipe confirmait lundi soir que le Brésilien allait bientôt débarquer en France, et commencer son job de directeur sportif au sein du club rhodanien. La révolution est en marche à Lyon, où Jean-Michel Aulas a décidé de déléguer les responsabilités sportives pour la première fois depuis bien longtemps. Un choix tout sauf anodin selon Sidney Govou, qui estime que le président de l’OL va prendre du recul dans les prochains mois, et laisser les clés du camion à Juninho, au point de laisser le Brésilien choisir l'entraineur, ce qui n'est jamais arrivé par le passé.

« Avec cette annonce, on sent qu’il est en train de se passer quelque chose au club. C’est la première fois que le président ne choisit pas directement un entraîneur. Ça s’explique par la venue de Juni, qu’il voulait depuis quatre ans. Il est en train de lâcher un peu, en lui donnant toute la responsabilité sportive. La possibilité de choisir l’entraîneur n’est pas anodine. Pour bien connaître le joueur qu’était Juninho, ce rôle de directeur sportif ne me surprend pas. Il a passé son diplôme UEFA pour ça, alors qu’il aurait pu passer celui d’entraîneur. On ne peut pas savoir si ça va marcher ou pas, mais ce système me plaît. Directeur sportif est un rôle hyper important, qui avait été délaissé dans beaucoup de clubs, au profit d’un président plus présent. Si j’ai un conseil à donner, c’est celui de bien savoir qui va faire quoi. Le président prendra moins de décisions. Donc ceux qui l’entourent auront moins d’influence » a confié l’ancien attaquant de l’OL dans les colonnes du Progrès. Désormais, les supporters sont impatients de voir le résultat.