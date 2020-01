OL : Cette décla sur Bruno Guimaraes va faire fondre les supporters

Dans : OL.

Les compliments pleuvent sur Bruno Guimaraes, la future recrue de l’Olympique Lyonnais, qui va signer pour 25 ME.

Il n’a pas encore signé à l’OL, mais il jouit déjà d’une très flatteuse réputation. A 22 ans, Bruno Guimaraes sera prochainement introduit, si tout se passe bien, comme le nouveau joueur de l’Olympique Lyonnais, après son transfert pour 25 ME. Une sacrée somme qui correspond quasiment exactement au prix auquel Lyon vient de vendre Lucas Tousart au Hertha Berlin. International olympique brésilien, avec qui il dispute justement un tournoi pour aller chercher le billet en vue des JO de Tokyo, le milieu de terrain s’est fait remarquer par ses performances avec l’Athlético Paranaense, au point de voir l’Atlético Madrid faire le forcing jusqu’au dernier moment pour le recruter. Mais l’OL a enlevé la mise, et peut clairement se frotter les mains selon les confessions de Paulo André dans L’Equipe.



« Sur le terrain, c'est un joueur formidable car il trouve des solutions. Il est créatif, il casse les lignes avec une seule passe. Il est aussi très agressif, il sait mettre la pression et récupérer des ballons. Je suis certain qu'il va avoir beaucoup de succès dans sa carrière. Chez nous, c'est aussi celui qui touchait le plus de ballons. Et puis, il n'a pas peur, au contraire. Il aime la pression, il aime quand le stade est chaud. Il est largement prêt pour la L1. C'est un bosseur, un passionné, qui se donne à 100 % tous les jours. Sa vie, c'est le foot. C'est aussi pour ça que je suis convaincu de sa réussite. Il est né pour ça et il va réaliser une très grande carrière. Croyez-moi, ce gamin vaut de l'or. Je n'exagère pas », a livré l’ancien défenseur du Mans désormais directeur sportif de Paranaense, et qui a même joué quelques mois avec Bruno Guimaraes. Un portrait très flatteur qui doit en tout cas faire saliver les supporters lyonnais, qui devront toutefois attendre encore un peu avant de voir leur future recrue à l’oeuvre.