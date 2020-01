OL : Bruno Guimaraes à Lyon, son agent et Juninho confirment !

Dans : OL.

Bruno Guimaraes va signer jusqu'en 2025 avec l'Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain brésilien a fait l'objet d'un accord qui a été confirmé par son agent et Juninho.

Depuis vendredi, cela sent bon pour le club de Jean-Michel Aulas dans le dossier Bruno Guimaraes. Et on commence même à en savoir un peu plus sur l’opération qui va faire du milieu de terrain de l’Athletico Paranaense un joueur de l’Olympique Lyonnais. En effet, en échange de 25ME le joueur de 22 ans va quitter la formation brésilienne pour signer un contrat jusqu’en 2025 avec l’OL. S’ils n’ont pas révélé les détails financiers de l’opération, Alexis Malavolta, le représentant de Bruno Guimaraes, et Juninho, le directeur sportif de Lyon, ont confirmé dans Globo Esporte que l’accord était scellé entre les deux clubs et le milieu de terrain actuellement en Colombie où il tente de qualifier le Brésil pour les Jeux Olympique de Tokyo.

Même si l’Atlético Madrid et plus récemment Arsenal se sont présentés sur ce dossier, c’est bien Jean-Michel Aulas et Juninho qui ont raflé la mise, la présence de Juni contribuant largement à faciliter l’opération entre l’OL et l’Athletico Paranaense. Même s’il ne rejoindra pas Lyon d’ici la fin du mois de janvier, compétition oblige, Bruno Guimaraes sera donc le troisième renfort du club rhodanien lors de ce mercato d’hiver après Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere. Le président de l’Olympique Lyonnais avait promis de faire des efforts, il a tenu parole et ce n’est peut-être pas fini.