OL : Ce goleador français avoue avoir failli signer à Lyon

Dans : OL, Mercato.

Véritable Dieu vivant à Berne, où son arrivée chez les Young Boys a permis au club de la capitale de redevenir champion 32 ans après le dernier titre, et de se qualifier pour la première fois de son histoire pour la phase de groupes de Ligue des Champions, Guillaume Hoarau ne regrette clairement pas d’être resté chez les « Jeunes Garçons ». L’attaquant français de 34 ans vit une seconde jeunesse en Suisse, et il vient d’y débuter sa cinquième saison consécutive. Pourtant, tout aurait pu s’arrêter lors de l’été 2017, lorsque le Réunionnais a été approché par Lyon pour remplacer Alexandre Lacazette, qui venait de signer à Arsenal.

« Des contacts avec Lyon l’an passé ? Oui, j’ai eu Bruno Genesio au téléphone. On a un peu discuté, il voulait un numéro bis à Lacazette. Et puis ça ne s’est pas fait à la dernière minute. Mais on reconnaît mon travail, cela fait plaisir », a expliqué Guillaume Hoarau sur Canal+. L’été dernier, Lyon avait finalement choisi un profil radicalement différent, optant pour Mariano Diaz, ce qui a été plutôt une réussite, même si l’Espagnol a déjà été revendu. En tout cas, Guillaume Hoarau réalise une très belle fin de carrière avec Berne, et ses retrouvailles avec la Ligue des Champions le prouvent.