OL : Ce départ XXL, rien ne se dit mais tout se sait

La défaite face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue risque d’avoir de grosses répercussions sur le mercato de l’Olympique Lyonnais cet été…

Et pour cause, le match contre Paris au Stade de France était le moyen le plus simple de se qualifier en Ligue Europa la saison prochaine. La défaite aux tirs au but contre la formation de Thomas Tuchel a fait exploser les rêves européens de l’OL, qui doivent maintenant remporter la Ligue des Champions afin de se qualifier en coupe d’Europe la saison prochaine. Privé de compétitions européennes à disputer, l’OL va automatiquement perdre certains de ses meilleurs joueurs lors du prochain mercato. Un scénario absolument inévitable selon Le Parisien, qui évoque ce jeudi les probables départs de Moussa Dembélé et d’Houssem Aouar…

En cas d’offre satisfaisante au mercato, Jean-Michel Aulas ne retiendra pas Houssem Aouar. Une information confirmée par une source lyonnaise au quotidien francilien. « C’est tacite entre les deux parties. Il n’y a pas d’accord moral mais tout le monde au club le sait » explique-t-on au sein de l’Olympique Lyonnais. L’intérêt de Manchester City, évoqué depuis plusieurs mois, est toujours d’actualité pour le joueur formé dans la capitale des Gaules, qui est aussi suivi par la Juventus. Cet été, Houssem Aouar pourrait bien ne pas être le seul cadre de l’OL à quitter le navire puisque Le Parisien évoque également la situation de Moussa Dembélé. A l’instar de son coéquipier de 22 ans, l’ancien buteur du Celtic Glasgow n’envisage pas une seconde de jouer une saison sans coupe d’Europe la saison prochaine. Son départ est donc plus d’actualité que jamais, d’autant plus que de nombreux clubs de Premier League s’intéressent à lui, à commencer par Arsenal, qui en a fait sa priorité en cas de départ d’Alexandre Lacazette. L'été 2020 risque d'être pénible pour les supporters lyonnais, surtout que Memphis Depay n'a pas prévu de prolonger.