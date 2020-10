OL : Un Spotify du foot, Jean-Michel Aulas en dit plus !

Dans : OL.

Face à la crise traversée par le football français en raison du non-paiement des droits télévisuels par Mediapro, plusieurs acteurs s’activent pour trouver une solution.

C’est le cas de Jean-Michel Aulas, à qui ont peut reprocher mille choses, mais certainement pas d’attendre les bras croisés que le temps passe. Il y a quelques jours, le président de l’Olympique Lyonnais a notamment soumis une idée originale afin de relancer le business des droits TV dans le football en évoquant la possible création d’un « Spotify ou Deezer du football ». A travers cette révolution, Jean-Michel Aulas jugerait judicieux que les fans de football puissent payer les matchs à l’unité afin de potentiellement réduire leur facture à la fin du mois et ne regarder que les rencontres sportives qui les intéressent.

Via son compte Twitter, le patron de l’Olympique Lyonnais a de nouveau évoqué ce « Spotify du foot » en incluant cette fois les supporters dans la réflexion. « Il conviendrait d’associer à cette réflexion tous les acteurs et en particulier les représentants de tous nos fans et clubs de supporters. Adapter l’offre à la demande, définir un produit issu des utilisateurs » a publié Jean-Michel Aulas, persuadé de tenir une bonne idée à condition que celle-ci soit adaptée aux requêtes des consommateurs, à savoir les supporters des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Reste à voir si cette idée révolutionnaire et novatrice a une chance de voir le jour, ou si Mediapro parviendra à conserver ses droits du football français. Si le groupe sino-espagnol venait à se retirer, Canal + et BeInSports pourraient également tenter d’en profiter en récupérant la totalité des droits TV à eux deux, comme c’était le cas la saison dernière.