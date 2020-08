OL : David Silva s’en va, Guardiola vote Aouar

Dans : OL.

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, Manchester City s’apprête à réaliser un gros mercato estival.

Durant plusieurs mois, le vice-champion d’Angleterre a redouté une exclusion définitive des coupes d’Europe pour non-respect du fair-play financier. Mais finalement, le Tribunal Arbitral du Sport a repêché Manchester City, qui disputera donc la Ligue des Champions. Pour fêter la bonne nouvelle, il est évident que la formation de Pep Guardiola sera très active sur le marché des transferts. L’une des principales missions du technicien catalan sera de combler le départ de David Silva, lequel va quitter le club libre de tout contrat après la Ligue des Champions au mois d’août.

Et pour le remplacer, Manchester City pourrait bien piocher en Ligue 1 puisque selon les informations obtenues par El Gol Digital, Houssem Aouar est toujours une piste de premier choix dans l’esprit de Pep Guardiola. Et financièrement, l’opération serait totalement jouable pour Manchester City puisque le média indique, à la surprise générale, qu’un transfert à hauteur de 30 ME est envisageable pour l’international espoirs français, un prix fera sans aucun doute tiquer les supporters de l’Olympique Lyonnais. Par ailleurs, le média espagnol fait savoir que le Real Madrid suit également la situation d’Houssem Aouar, lequel dispose d’un bon de sortie pour quitter la capitale des Gaules cet été. Un constat qui sera d’autant plus valable en cas de non-qualification pour la coupe d’Europe. Après la défaite face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue, l’OL doit réaliser l’exploit de remporter la Ligue des Champions afin de se qualifier en Europe pour la saison prochaine…