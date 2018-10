OL : Ce cliché sur Lyon met le seum à Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Opposé au Paris Saint-Germain dimanche soir, l’Olympique Lyonnais aborde ce choc de Ligue 1 sans grandes certitudes.

Difficile d’arriver serein au Parc des Princes avec des résultats aussi irréguliers. En effet, le club rhodanien a récemment battu Manchester City (1-2) et l’Olympique de Marseille (4-2). Mais a aussi partagé les points avec le FC Nantes (1-1) et le Shakhtar Donetsk (2-2) au terme de prestations beaucoup moins convaincantes. Alors quel OL se présentera face au champion de France ? La question n’a pas du tout plu à Bruno Genesio en conférence de presse !

« On est parfois tombé dans des clichés nous concernant et ça arrange bien une frange de personnes. On vient de faire six matchs, avec trois victoires et trois nuls. On a quatre points en C1, acquis face à deux belles équipes. Il ne faut donc pas exagérer le cliché d'une équipe inconstante qui choisit ses matchs, a réagi l’entraîneur des Gones. En ce qui concerne le visage qu'on va afficher dimanche, il est difficile de le dire maintenant. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une équipe ambitieuse qui ira au Parc face à une des meilleures équipes d'Europe. Et on va défendre crânement notre chance. » En cas de bon résultat à Paris, les Lyonnais ne feront que confirmer leur réputation…