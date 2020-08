OL : Caqueret revalorisé, Juninho lance l’assaut !

Dans : OL.

Auteur de deux prestations de très haute volée face au PSG puis contre la Juventus Turin en Ligue des Champions, Maxence Caqueret prend de l’envergure à l’OL.

Loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de Rudi Garcia avant la pandémie de Covid-19, le milieu de terrain de 20 ans est revenu du confinement avec l’envie de tout casser. Et il a mis sa détermination au service du collectif lyonnais en brillant lors de la finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain, et plus encore contre la Juventus Turin en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, vendredi soir. Probable titulaire pour le choc opposant Lyon à Manchester City samedi soir, Maxence Caqueret fait l’objet de nombreuses discussions en interne au sein de l’OL, selon les informations du 10 Sport.

Le média rapporte notamment que Juninho va prochainement se rapprocher de l’entourage de Maxence Caqueret afin d’évoquer une prolongation de contrat. L’objectif du directeur sportif lyonnais est clairement de sécuriser et de verrouiller l’avenir du joueur formé dans la capitale des Gaules, alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2023. A travers cette manœuvre, Juninho et Jean-Michel Aulas souhaitent surtout récompenser Maxence Caqueret en revalorisant nettement son salaire. Sauf improbable coup de théâtre, le natif de Vénissieux devrait rapidement trouver un terrain d’entente avec son club formateur, lui dont la volonté est plus que jamais de s’inscrire dans la durée à l’Olympique Lyonnais. Une bonne nouvelle pour le club rhodanien, qui pourra compter sur un Maxence Caqueret motivé à bloc la saison prochaine, et qui formera assurément un très beau duo au milieu de terrain avec Bruno Guimaraes…