OL : Caqueret est dopé à « l’ADN » de Lyon, c'est son secret

Dans : OL.

Maxence Caqueret a rendu une belle copie avec l'OL contre la Juventus. Du côté des formateurs lyonnais on connait le secret du milieu de terrain de 20 ans.

Au lendemain de l’élimination de la Juventus par l’Olympique Lyonnais, la presse italienne n’a pas accordé une énorme place à la performance de l’OL, limogeage de Maurizio Sarri oblige. Mais les médias transalpins ont quand même mis en exergue la performance de Maxence Caqueret, le jeune milieu de terrain lyonnais que les journalistes italiens ne connaissaient pas réellement. Face à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, le natif de Vénissieux a démontré que le centre de formation de Lyon avait encore des ressources au moment où certains observateurs regrettaient le peu de confiance accordé par l’OL à ses jeunes ces derniers temps, d’où quelques départs spectaculaires. Mais Maxence Caqueret n’est pas de ceux qui tourneront le dos facilement à l’Olympique Lyonnais avec qui il est lié jusqu’en 2023.

Evoquant la performances du joueur de 20 ans face à la Juventus, Jean-François Vulliez n’est pas si surpris que cela, Maxence Caqueret cochant de nombreuses cases. « Il a vraiment l’ADN du club en lui, personnellement et dans son jeu. Il est intelligent, capable de faire jouer l’équipe, toujours prêt à aider par ses déplacements et porté vers l’avant, aussi », explique, dans L’Equipe, le directeur du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, heureux de voir que son joueur éclate désormais au grand jour. Et si Maxence Caqueret réussit encore à briller samedi prochain face à Manchester City, l’OL pourrait rapidement devoir gérer l'intérêt de pas mal de gros clubs qui ont bien vu les qualités du milieu lyonnais. C'est le prix à payer pour démontrer que la formation à la sauce lyonnaise n'est pas morte.