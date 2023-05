OL : Caqueret reçoit un sermon à la sauce Laurent Blanc

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Utilisé dans un rôle plus offensif par Laurent Blanc, Maxence Caqueret a été décisif contre Strasbourg avec un but important pour l’OL. Ce n'est toutefois pas suffisant.

A l’instar de Bradley Barcola, un autre joueur de l’Olympique Lyonnais s’est distingué lors du match contre Strasbourg vendredi soir. Il s’agit de Maxence Caqueret, régulièrement utilisé dans un rôle de milieu offensif cette saison et qui s’est avéré efficace dans cette position face aux Alsaciens. Associé à Thiago Mendes et Corentin Tolisso au milieu de terrain, Caqueret s’est montré décisif avec un but crucial inscrit juste avant la mi-temps.

Souvent critiqué pour son manque d’efficacité, le milieu de terrain formé chez les Gones a cette fois réussi à faire trembler les filets. Il ne lui reste plus qu’à être davantage régulier et plus constant pour redevenir un joueur majeur de l’OL selon Nicolas Puydebois, qui a salué la performance de Caqueret tout en rappelant que l’on était en droit d’en attendre plus de la part d’un joueur d’une telle qualité. Un discours digne de Laurent Blanc et de ses exigences envers l'ex-international espoirs.

« Il est irrégulier et c'est dommage parce qu'on voit avec ce match qu'il est vraiment complet. Il a de l'activité, de l'abnégation, un gros volume de jeu et il presse beaucoup pour récupérer les ballons. En phase offensive, il sait être à la finition, d'ailleurs, il initie lui-même l'action, et ça, tu peux le faire uniquement si fait des courses vers l'avant » a analysé l’ancien gardien de l’OL pour Olympique & Lyonnais avant de poursuivre et de conclure.

Caqueret doit être plus régulier à l'OL

« Lorsqu'il évolue à ce niveau, il est excellent, mais il doit pouvoir reproduire ça face aux ténors du championnat. Je pense qu'il peut y arriver sur une saison complète. Ce n'est pas forcément les statistiques qui lui manquent, mais c'est d'être régulier. L'OL a avant tout besoin qu'il soit linéaire dans ses performances. C'est ce que j'aimerais qu'il fasse, le but n'est que la cerise sur le gâteau » a-t-il analysé. Autrement dit, Maxence Caqueret reçoit les encouragements mais l’OL attend encore plus de lui. Il n’y a qu’en gagnant en régularité que le milieu de terrain lyonnais franchira un cap et les supporters rhodaniens seront tous d’accord sur ce point.