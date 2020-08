OL : Lyon est nul, Daniel Riolo casse l’ambiance

Dans : OL.

L’OL n’est plus l’équipe du début des années 2000 où atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions était quasiment l’objectif chaque saison, mais avec leurs armes, les Lyonnais ont réussi une performance de premier choix.

Eliminer la Juventus Turin sur deux matchs, ce qu’aucune autre équipe française n’avait fait jusqu’à présent dans l’histoire des Coupes d’Europe, ce n’est pas rien. En attendant la suite qui va venir très rapidement, avec un gros match face à Manchester City la semaine prochaine, l’OL peut savourer sa performance dans un match où les joueurs de Rudi Garcia ont tenu le coup tactiquement et physiquement. Car sur le plan du jeu, Daniel Riolo est lourdement tombé sur le niveau affiché par les Lyonnais, proche du néant selon lui. Pour le polémiste de RMC, c’est plus l’élimination de la Juventus que la qualification de l’OL qu’il faut souligner.

« Ce sont des moments que peut offrir la Coupe d’Europe. Tu as le droit d’être mauvais et d’éliminer cette Juventus qui est très faible. Et Lyon a fait comme ça. Ils s’offrent un kif en étant mauvais, car c’est vrai qu’il n’y a pas de jeu, ils ne proposent rien du tout, mais rien du tout de chez rien du tout », a analyse un Daniel Riolo très sévère avec l’OL, qui a beaucoup subi, a connu des moments difficiles, mais n’a clairement pas été aussi inexistant dans le jeu. Les suiveurs du club rhodanien pourront même souligner qu’il y a eu bien pire cette saison, et que l’OL semble au moins avoir trouvé une équipe type, du moins en ce qui concerne la défense et le milieu de terrain.