OL : Caqueret avoue un gros problème dans son jeu

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a vécu un début de saison très compliqué sportivement. En interne, la vente à John Textor prend plus de temps que prévu et commence à inquiéter.

Les fans de l'OL ne sont sans doute pas au bout de leur peine. Depuis de nombreux mois maintenant, leur club traverse des crises de résultats. Alors que les Gones affichaient encore une fois de grandes ambitions en début de saison, les voilà 8èmes à la trêve internationale. En interne, la vente de l'OL semblait bouclée et promise à John Textor. Problème, le businessman américain peine à réunir tous les documents pour s'offrir le club rhodanien. Avant la reprise de la Ligue 1 fin-décembre, c'est donc dans un contexte flou que les hommes de Laurent Blanc s'entraînent. S'il n'a pas réussi un grand début de saison, Maxence Caqueret sera attendu au tournant en 2023.

Caqueret, l'aveu sur son potentiel

Maxence Caqueret est le joueur dont la page a été la plus visitée dans le Rhode Island en 2022. 😭🇺🇸



C’est complètement FOU !



(@fbref) pic.twitter.com/TFBcrpVSH2 — Footballogue (@Footballogue) December 15, 2022

Et apparemment, le milieu de terrain français sait qu'il doit faire mieux et continuer à progresser, lui qui a connu une ascension fulgurante au plus haut niveau. Pour Le Five, Caqueret a notamment indiqué : « Je suis un milieu intelligent mais qui doit encore progresser dans la finition et les passes décisives ». Celui qui est arrivé à 12 ans à l'OL sait qu'il va devoir redoubler d'efforts pour se maintenir au plus haut niveau. Et le club rhodanien est le meilleur club pour y arriver. Club qui lui a fait confiance et permis de prendre son temps pour s'épanouir : « C’est vrai qu’ils ont été patients pour moi. J’étais à Chaponnay-Marennes avec mes potes, je jouais vraiment le football plaisir et l’OL m’avait repéré pour que je fasse les détections mais mon père avait dit non, il pensait que ce n’était pas le bon moment. Il voulait que je continue à jouer avec mes potes, de prendre du plaisir parce que j’étais tout jeune. Un an et demi après, ils sont revenus vers nous et là il s’est dit que c’était le bon moment pour avoir plus de progression et passer une étape ». Au final, aucune partie ne regrette ce deal, alors que Maxence Caqueret est doté d'un énorme potentiel. Son trou d'air du début de saison devra cependant être compensé. A Laurent Blanc et son staff de trouver les solutions pour remettre l'OL sur le devant de la scène.