OL : C’est du vol, Lyon allait doubler tout le monde en L1

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais montre déjà les crocs après avoir pris connaissance du classement définitif de Ligue 1.

Le football professionnel risque d’avoir du mal à s’en remettre. Faute d’avoir anticipé l’annonce de l’arrêt de la saison par le Premier Ministre ce mardi, les clubs et les instances ont du mettre expressément un terme à la saison 2019-2020. Et pourtant, au début de la semaine, les clubs préparaient déjà une reprise des entrainements le 11 mai, avec un retour des matchs à la mi-juin. Désormais, la LFP l’a annoncé, la saison est terminée et le classement définitif est même tombé. Dans cette situation totalement inédite, c’est un mode de classement au quotient qui a été choisi, histoire de coller le plus à la réalité entre les points obtenus et le nombre de matchs joués. Néanmoins, privé des 10 derniers matchs, certains clubs peuvent se sentir lésés. C’est le cas de l’OLympique Lyonnais, qui se retrouve à la 7e place et n’obtient donc pas de billet pour la prochaine Coupe d’Europe. Une décision qu’Antonin Da Fonseca, préparateur physique de l’équipe première depuis une décennie, ne digère pas du tout.

Sur les 2 dernières saisons nous avions pris 22 et 27 points (ratio de 2,2 et 2,7 pts/match) lors des 10 dernières journées,nous sommes en course pour nous qualifier en champions league et en finale de CL ! Non ce n’est pas normal que l’OL ne joue pas là CE la saison prochaine... pic.twitter.com/yGJMt3J0Vb — Da Fonseca Antonin (@antonindaf) 30 avril 2020

« Sur les deux dernières saisons nous avions pris 22 et 27 points (ratio de 2,2 et 2,7 pts/match) lors des 10 dernières journées, nous sommes en course pour nous qualifier en champions league et en finale de CL ! Non ce n’est pas normal que l’OL ne joue pas la CE la saison prochaine… », a assuré le membre de l’Olympique Lyonnais, pour qui il ne faisait quasiment aucun doute que son équipe allait remonter au classement et chercher une place en Coupe d’Europe d’une façon ou d’une autre. Un argument qui risque de ne pas être recevable pour les instances, même si cela n’empêchera pas les contestations, médiatiques ou juridiques.