Officiel : La saison est finie, le PSG champion, l'OM rit, l'OL pleure

Dans : Ligue 1.

Deux jours après les annonces du Premier Ministre Edouard Philippe, qui avait proclamé la fin de la saison 2019-2020 en Ligue 1 et en Ligue 2, la LFP a officiellement validé l’arrêt prématuré de ses championnats.

Réuni ce jeudi après-midi, le conseil d'administration de la Ligue a effectivement voté la fin de l’exercice en cours, suspendu depuis la mi-mars à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Suite aux recommandations du bureau de l'instance, les membres du CA de la LFP ont donc mis fin au suspense. Un consensus a aussi été trouvé pour figer les classements. Et celui-ci a été fait via le critère du ratio « nombre de points / matchs joués » à l'issue de la 28e journée.

À ce petit jeu-là, la LFP a donc décerné le titre de champion de France au PSG en Ligue 1 et à Lorient en Ligue 2. Si le FCL sera suivi en L1 par Lens (2e de L2), Amiens (19e) et Toulouse (20e) sont donc relégués en L2. Concernant les places en Coupes d’Europe, l’OM (2e) et Rennes (3e) accompagneront le PSG en Ligue des Champions. Et pour l’instant, seul le LOSC (4e) est qualifié pour l’Europa League, sachant que les coupes nationales pourraient être jouées en août. Reims (5e du championnat), Nice (6e), l’ASSE (finaliste de la Coupe de France contre le PSG) et l’OL (finaliste de la Coupe de la Ligue contre Paris) se disputeront donc les deux derniers tickets pour la prochaine C3.

Le classement final de la Ligue 1 :

1. PARIS SAINT-GERMAIN 2,52

2. OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2,00

3. STADE RENNAIS F.C. 1,79

4. LOSC 1,75

5. O.G.C. NICE COTE D’AZUR 1,46

6. STADE DE REIMS 1,46

7. OLYMPIQUE LYONNAIS 1,43

8. MONTPELLIER HERAULT S.C. 1,43

9. A.S. MONACO 1,43

10. R.C. STRASBOURG ALSACE 1,41

11. ANGERS S.C.O. 1,39

12. F.C. GIRONDINS DE BORDEAUX 1,32

13. F.C. NANTES 1,32

14. STADE BRESTOIS 1,21

15. FOOTBALL CLUB DE METZ 1,21

16. DIJON FOOTBALL COTE-D'OR 1,07

17. A.S. SAINT- ETIENNE 1,07

18. NIMES OLYMPIQUE 0,96

19. AMIENS S.C. 0,82

20. TOULOUSE F.C. 0,46.

🎙 Nathalie Boy de la Tour : "Nous avons acté la fin de la saison 2019-2020. Et nous avons décerné le titre de champion au PSG en Ligue 1 et Lorient en L2." — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 30, 2020

🎙 Didier Quillot : "Les classements, cela a été attribué selon un indice de performance et un critère du ratio « nombre de points/matches joués » à l'issue de la 28e journée. C’est la même règle adoptée par la FFF." — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 30, 2020

🎙 Didier Quillot : "Concernant les descentes/montées : 2 montées et 2 descentes entre L1 et L2, il n’y aura pas de barrages. L’objectif est de démarrer la saison 20-21 en août, au plus tard le 22 août." — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 30, 2020