OL : C’est Barça ou Lyon, Memphis Depay envoie un message

Dans : OL.

La situation commence à être tendue à Lyon où les départs évoqués depuis le mois d’août sont encore très loin d’être finalisés.

L’intérêt d’Arsenal ou de la Juventus pour Houssem Aouar ne se concrétise pas financièrement, et l’international français est bien parti pour rester à Lyon à cette allure-là. La situation est différente pour Memphis Depay, qui n’a pas voulu prolonger à l’OL, et se cherche donc une porte de sortie pour disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine. Son rêve est de rejoindre son ancien sélectionneur Ronald Koeman au FC Barcelone, mais le club catalan n’a pas les moyens d’offrir cette recrue à son entraineur, et ne semble pas prêt à faire de gros efforts pour cela. Résultat, Memphis Depay regarde forcément ailleurs, mais cela ne lui plait pas.

Foot Mercato révèle que le Milan AC est venu aux renseignements à son sujet, proposant de discuter d’un éventuel accord avant de s’attaquer à un transfert avec l’OL. Mais la réponse de l’ancien de Manchester United a été négative, laissant donc le Milan AC à quai. Pas de vente à espérer donc de ce côté pour Jean-Michel Aulas, qui ne se fait plus d’illusions. Malgré une proposition jugée très importante, sa prolongation de contrat ne se fera pas. Et à part si le FC Barcelone venait à faire pleuvoir les millions d’euros très rapidement, Memphis Depay se dirige vers une dernière année de contrat à l’OL avant de partir libre. S’il retrouve sa motivation et un état d’esprit positif, le Néerlandais peut encore apporter à Lyon, dont il est déjà le meilleur buteur alors que sa forme est encore clairement chancelante.