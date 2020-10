Barça : Lionel Messi vote contre Memphis Depay !

Dans : Liga.

Lionel Messi a son mot à dire au FC Barcelone. Capitaine et légende du club catalan, il ne semble pas être sur la même longueur d’ondes que ses dirigeants dans le dossier Memphis Depay.

Ronald Koeman parviendra-t-il à recruter son compatriote Memphis Depay au FC Barcelone ? Alors qu’il a fait de l’attaquant de l’OL sa priorité sur le mercato, l’entraîneur néerlandais ne peut être qu’impuissant face à la situation économique délicate de son club. La crise liée au coronavirus est passée par là. Pour se renforcer, il faudra donc vendre. Et c’est tout ce que souhaite Ronald Koeman afin de mettre la main sur Memphis. Pour ce faire, la solution financière pourrait venir du départ d’Ousmane Dembélé, annoncé très proche de Manchester United avec qui un transfert de 50-60 ME est évoqué.

Lionel Messi, lui, n’est pas aussi enthousiaste que son entraîneur. Selon Don Balon, le capitaine blaugrana ne souhaite pas voir Ousmane Dembélé s’en aller, et encore moins si ce dernier est remplacé par le numéro 10 de l’Olympique Lyonnais. Fâché avec sa direction depuis son départ avorté cet été, Lionel Messi ne risquerait pas de faire la paix de sitôt avec les décisionnaires du club si Memphis venait à s’engager au FCB. Reste à savoir s’il sera écouté. Ronald Koeman est, lui, plus déterminé que jamais pour enrôler celui qu’il a entraîné ces deux dernières années avec la sélection des Pays-Bas. L’ancien joueur de Manchester United rentre dans sa dernière année de contrat, il pourrait être cédé par l’OL pour un montant avoisinant les 15 ME.