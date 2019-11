OL : Bus caillassé, Pierre Ménès accuse gravement l'OM

Dans : OL.

En marge du match OM-OL dimanche soir, de regrettables incidents se sont produits aux alentours du Stade Vélodrome. Le bus lyonnais a notamment été caillassé…

Des événements qui ont véritablement indigné Jean-Michel Aulas, lequel a indiqué dès le coup de sifflet final que son équipe était arrivé dans une cité de non-droit à Marseille. Sans aller jusque-là, Pierre Ménès a lui aussi fermement condamné ces événements. Et pour le journaliste de Canal Plus, il est clair que le club et les services de sécurité ont fait preuve d’une immense incompétence voire même de complicité en n’étant pas capable de faire passer le bus de l’OL par un itinéraire davantage sécurisé.

« Un petit mot pour finir sur l’ambiance, qui a alterné entre le sublime et le lamentable. Sublime, c’était ce superbe tifo. On nous en avait beaucoup parlé pendant la semaine, on ne nous avait pas menti. Et le lamentable, c’est le laser dans les yeux de Lopes, les fumigènes qui interrompent le match, les boulettes de papier jetées sur les tireurs de corner lyonnais… Et le pompon avec le caillassage du bus de l’OL. On ne me fera pas croire que, même à Marseille, il n’y a pas moyen d’avoir un parcours sécurisé pour rejoindre le Vélodrome. Il y a donc eu, au pire des complicités et au mieux, de la mauvaise volonté ou de l’incompétence » a lâché le journaliste de Canal sur son blog. Ce n’est pas Jean-Michel Aulas qui viendra dire le contraire…