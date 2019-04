OL : Bruno Genesio officialise son départ en fin de saison !

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas avait fixé à lundi le rendez-vous pour annoncer d'éventuels changements à l'Olympique Lyonnais suite à la défaite à Nantes, mais le président de l'institution rhodanienne a été pris de vitesse par son entraîneur. En effet, les événements se sont précipités et ce samedi après-midi, Bruno Genesio a convoqué une conférence de presse afin d'annoncer son départ de l'OL en fin de saison.

« J’ai pris une décision en plein accord avec mon président (...) Depuis quelque temps, on fait face, et je fais face, a un climat négatif, pour ne pas dire plus, vis-à-vis de moi même. Et je pense que cela peut être un frein important pour l’équipe, le club et les joueurs en vue d’attendre la qualification pour la Ligue des Champions. J’ai eu ce matin une très longue discussion avec mon président, avec qui il n’y a pas de divorce contrairement à ce que j’ai lu, je lui ai fait part de mon intention de ne pas continuer à mon poste d’entraîneur la saison prochaine et donc de ne pas accepter une éventuelle prolongation de contrat. Il a accepté et acté cette décision. C’est une décision prise dans un seul et unique but, l’intérêt du club, de l’institution et de l’équipe J’espère que cela permettra à l’équipe d’évoluer dans un climat plus serein et plus favorisant à faire de bonnes performances, notamment à domicile. Chacun doit désormais assumer ses responsabilités sur et en dehors du terrain, afin que l’OL atteigne ses objectifs », a indiqué l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui a confié qu'il sentait que même si Lyon était allé en finale de la Coupe de France et s'était classé deuxième de Ligue 1 le climat serait resté le même autour de lui.