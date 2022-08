OL : Gusto, ce gros défaut qui agace Bosz

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL s'est séparé cet été de Léo Dubois, parti du côté de Galatasaray. Le latéral droit français a été délogé au fil du temps par Malo Gusto.

A Lyon, on peut se targuer d'avoir l'un des meilleurs centres de formation au monde. Résultat, des pépites sortent fréquemment du centre pour venir exploser au plus haut niveau. C'est notamment le cas pour Malo Gusto. A seulement 19 ans, le latéral droit a très vite éclipsé Léo Dubois à l'OL. Cet été, l'international français, ancien capitaine lyonnais, a même décidé de quitter le navire pour tenter de relancer sa carrière. Du coup, Malo Gusto a désormais le champ libre pour s'imposer comme une pièce incontournable de l'OL. C'est en tout cas sa volonté et le jeune joueur français ne compte pas décevoir.

Malo Gusto prêt pour son nouveau statut à l'OL

🗣 Malo Gusto à propos de l’état de la pelouse du FC Lorient, avant la rencontre de l’OL dimanche à 13 heures :



« Dans notre jeunesse, on a tous joué sur des champs de patates, ça fait partie du foot. Je ne sais pas si c'est un désavantage pour nous, mais c'est le foot... » pic.twitter.com/IFqQtHVmTe — PFC (@PassionFootClub) August 12, 2022

Dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais, Malo Gusto s'est livré sur la saison qui a débutée. Pour lui, c'est le moment de saisir sa chance. « Qu'il y ait une concurrence ou non, ça ne change rien. Je travaille pour être prêt physiquement et je fais attention à la récupération afin d'être au rendez-vous chaque week-end. (...) Dans le foot, tout peut aller très vite. Il y a eu des changements dans ma vie en une année, mais il faut que j'assume. Si c'est de la pression, il faut la transformer en pression positive. (...) Ça me tient à cœur de bosser en dehors du terrain », a notamment indiqué le natif de Décines, qui ne se fixe aucune limite. Sur sa lancée, Gusto a néanmoins indiqué qu'il devait encore pas mal progresser, notamment dans sa gestion des efforts pendant un match : « C'est une grosse saison qui débute. Je dois montrer que je mérite cette place et confirmer les attentes placées en moi. Il y a certains points ou je dois plus travailler comme la concentration et la lucidité après les efforts. (...) Le coach me le dit de temps en temps, je dois être plus intelligent sur certains efforts que je fais ». Pour l'instant seule solution cohérente au poste de latéral droit à l'OL, Malo Gusto pourrait prochainement voir débarquer un peu de concurrence. Le mercato lyonnais n'est pas encore terminé et Peter Bosz veut voir son effectif être renforcé.