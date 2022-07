OL : Bosz digère mal sa discussion avec Paqueta

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De retour à l’entraînement, Lucas Paqueta n’est pas certain de rester à l’Olympique Lyonnais. L’entraîneur Peter Bosz aimerait conserver son milieu de terrain. Mais le technicien s’est montré plutôt pessimiste après leur entretien.

Il faut encore s’attendre à du mouvement à l’Olympique Lyonnais. Dans le sens des arrivées, le club rhodanien tente de recruter un latéral gauche. Et du côté des départs, plusieurs sorties sont attendues afin de réduire un effectif trop étoffé. « Bien sûr, il y a des joueurs qui vont partir. Il le faut, a confirmé l’entraîneur Peter Bosz en conférence de presse. J’avais 30 joueurs ce jeudi, 34 même avec les gardiens. C’était trop. Donc il y a des joueurs qui vont partir. »

Bosz veut garder Paqueta mais...

Principal valeur marchande du club, Lucas Paqueta pourrait faire partie de ces départs. Le coach néerlandais aimerait le conserver. Mais le technicien s’est montré plutôt pessimiste après leur entretien. « Je veux garder tous les bons joueurs mais il faut aussi être réaliste. Il y a le joueur qui est très important sur la question, l’entraîneur, le club, les autres clubs, a énuméré Peter Bosz. C’est toujours un jeu entre les différentes parties. Lucas est un très bon joueur mais ça dépend de ce que le joueur veut. J’ai déjà eu une discussion avec lui mais elle restera entre nous. »

🎙 Le coach Peter Bosz en conférence de presse : "Les retours de @LacazetteAlex et @CorentinTolisso sont très importants. Ils vont aider l'équipe avec leur expérience. Ils connaissent le club, le football de haut-niveau. Ils ont joué à l'étranger, cela est un plus." — Olympique Lyonnais (@OL) July 7, 2022

Apparemment, Lucas Paqueta se verrait bien quitter l’Olympique Lyonnais, dont le président Jean-Michel Aulas annonçait déjà la tendance la semaine dernière. « Il y a des propositions pour lui. Il y a un certain nombre de joueurs qui peuvent se sentir complétement dans le projet, et d'autres qui ne le sont pas. Economiquement, on a les moyens d'aller au bout de nos idées et des objectifs. Pour Lucas, évidemment le sujet s'est posé, on réfléchit. L'entraîneur nous a donné son avis et il y aura aussi ce que veulent faire les footballeurs », avait prévenu le dirigeant qui réclamerait 60 millions d’euros pour le transfert du Brésilien.