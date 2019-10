OL : Blanc à Lyon, Aulas lui laisse une dernière chance !

Dans : OL, Ligue 1.

Ce lundi, c’est bel et bien Rudi Garcia qui est le grand favori pour succéder à Sylvinho sur le banc de l’Olympique Lyonnais, une semaine après la mise à l’écart du technicien brésilien. Du côté de l’OL, le dossier Laurent Blanc n’est toutefois pas totalement refermé, même si l’intransigeance de l’ancien entraîneur du PSG et de Bordeaux en ce qui concerne la composition du staff est clairement un point très négatif pour Jean-Michel Aulas. Cependant, selon L’Equipe, l’intronisation de Rudi Garcia n’est pas encore certaine à 100%, le président de l’Olympique Lyonnais ayant demandé à Laurent Blanc de réfléchir encore ce lundi sur ce fameux souci de staff.

Car il semble désormais évident que Laurent Blanc était le choix numéro 1 du club rhodanien, et que si ce dernier accepte de faire un effort concernant ses adjoints, alors Jean-Michel Aulas et Juninho pourraient revenir à la table des négociations. En attendant, Rudi Garcia est bien le numéro 1 sur la liste de l’OL ce lundi midi et il deviendra bien coach de Lyon si Laurent Blanc reste inflexible. Le suspense est tout de même assez intense pour les supporters rhodaniens pas plus emballés par Rudi Garcia qu'ils ne l'étaient par Jocelyn Gourvennec.