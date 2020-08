OL : Bertrand Traoré, la poule aux oeufs d'or du mercato ?

Dans : OL.

Indésirable à l’Olympique Lyonnais, le très irrégulier Bertrand Traoré ne manque pas de courtisans au mercato.

En fin de contrat avec Lyon dans deux ans, Bertrand Traoré est plus que jamais sur le départ. Barré par la concurrence de Depay, Dembélé, Toko-Ekambi, Reine-Adelaïde ou encore Aouar et Cherki sur les postes offensifs, l’international burkinabé ne sera pas retenu par Juninho en cas d’offre cet été. Selon toute vraisemblance, le club rhodanien réclamera entre 10 et 15 ME pour l’ancien joueur de Chelsea, dont certains croient encore au potentiel à 24 ans. Et il y a fort à parier que c’est en Angleterre que celui qui avait brillé avec l’Ajax Amsterdam en 2016-2017 va rebondir. Comme indiqué ce mardi, Newcastle est intéressé par le profil de Bertrand Traoré.

Leicester sur les rangs

Mais à en croire les informations de Sky Sport, qui confirme l’intérêt des Magpies pour l’attaquant de Lyon, trois autres clubs de Premier League sont sur les rangs pour accueillir le natif de Bobo-Dioulasso. Il s’agit de Crystal Palace, d’Everton et plus intéressant encore, de Leicester City, qui a terminé cinquième du championnat cette saison. Pour l’heure, aucune offre concrète n’a été transmise à Jean-Michel Aulas pour le transfert de Bertrand Traoré. Mais ces multiplies intérêts laissent clairement penser que l’Olympique Lyonnais devrait réussir à trouver une porte de sortie à son attaquant dans les prochaines semaines. Visiblement, tout se décantera à l’issue du Final 8 de la Ligue des Champions. Et en cas de non-qualification pour la coupe d’Europe la saison prochaine, Bertrand Traoré, qui ne peinera pas à récupérer le même salaire qu’à Lyon en Premier League, ne devrait pas s’accrocher coûte que coûte aux Gones.