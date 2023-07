L'OL n'a fait aucune offre pour Renato Tapia

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après Clinton Mata et Skelly Alvero, c'est Renato Tapia qui était annoncé comme très proche de l'Olympique Lyonnais. Mais, l'international péruvien du Celta Vigo n'a fait l'objet d'aucune offre de l'OL.

79 sélections sous le maillot de l’équipe du Pérou, dix ans passés en Europe, d’abord au Pays-Bas, puis depuis 2020 en Liga, Renato Tapia avait le profil idéal pour devenir la sentinelle tant attendue par l’Olympique Lyonnais. En milieu de semaine, tout semblait être bouclé entre l’OL et le Celta Vigo pour un transfert autour de 5 millions d’euros, le tarif des deux renforts déjà arrivés à Lyon. Mais, depuis 48 heures, la venue du joueur de 27 ans n’est plus aussi évidente que cela. À en croire la presse espagnole, si l’OL et le club dont le conseiller sportif est Luis Campos n’ont pas avancé du tout sur ce dossier, c’est tout simplement parce que Lyon n’a fait aucune offre pour s’offrir Renato Tapia.

DNCG ou autre piste, l'OL prend son temps

Selon Diario Atlantico, les deux clubs sont effectivement en contact au sujet du milieu défensif, qui a encore un an de contrat. « Il n'y a toujours pas d'offre ferme pour embaucher le milieu de terrain, bien que des pourparlers soient en cours pour le transfert du joueur », précise le média espagnol sur ce sujet. Bien évidemment, cela a probablement à voir avec la situation de l'Olympique Lyonnais devant la DNCG. Le club de John Textor doit désormais faire valider ses opérations sur le mercato avant de pouvoir recruter un joueur. Avant de passer à l'offensive concernant Renato Tapia, l'OL va devoir assurément attendre la vente d'un ou deux joueurs dans l'effectif actuel de Laurent Blanc. Dans l'attente d'un possible appel pour se libérer de cette contrainte, la cellule de recrutement de Lyon n'a pas d'autre choix.