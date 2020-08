OL : Newcastle rêvait de Cavani, ils auront Traoré

Dans : OL.

Tout proche d’être racheté par le fonds public de l’Arabie Saoudite durant l’été, Newcastle n’a finalement pas changé de propriétaire.

C’est donc avec des moyens financiers limités que les Magpies abordent ce mercato estival, alors que de grands noms comme Edinson Cavani ou Kalidou Koulibaly avaient été associés au club ces dernières semaines. Le retour à la réalité est brutal pour les supporters de Newcastle, d’autant plus que les récentes rumeurs de transferts ne sont pas folichonnes. En effet, le club de Saint-James Park cherche à se renforcer en réalisant quelques bons coups chez des joueurs à relancer et selon les informations du Northern Echo, un joueur de l’Olympique Lyonnais figure sur la short-list de Newcastle.

Il s’agit de Bertrand Traoré, dont le nom avait été cité par le journal L’Equipe la semaine dernière parmi les indésirables de l’OL. Plus vraiment en odeur de sainteté chez les Gones, où des joueurs comme Jeff Reine-Adelaïde, Karl Toko-Ekambi voire Rayan Cherki lui sont passés devant, l’international burkinabé ne sera pas retenu par Juninho au mercato. Une situation dont souhaite profiter Newcastle, à la recherche d’un ailier percutant en attaque. Ancien joueur de Chelsea, Bertrand Traoré présente l’avantage de connaître la Premier League, et d’être encore relativement jeune (24 ans). Reste maintenant à savoir quelle somme Newcastle sera prêt à poser sur la table afin de s’attacher les services d’un joueur recruté 10 ME il y a trois ans, et que l’OL n’aura sans doute pas l’intention de vendre à perte cet été. Un transfert aux alentours des 15 ME est espéré par le club présidé par Jean-Michel Aulas, qui compte sur la traditionnelle générosité des clubs anglais pour renflouer ses caisses…