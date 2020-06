OL : Bertrand Latour dénonce le scandale Tousart !

Dans : OL.

Ce mardi, le Hertha Berlin a officialisé sur son site officiel que Lucas Tousart ne prendrait pas part aux matchs de l’OL en Coupe de la Ligue et en Ligue des Champions.

Pour l’ancien Valenciennois, recruté cet hiver par le Hertha Berlin et qui avait été prêté six mois à l’OL, l’aventure dans la capitale des Gaules est donc terminée. L'histoire de Tousart à Lyon s’achève forcément avec un goût d’inachevé pour le milieu de terrain de 23 ans, unique buteur durant le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin. Via son compte Twitter, le journaliste Bertrand Latour a évoqué ce dossier épineux. Et pour le journaliste de La Chaîne L’Equipe, il est clair qu’il n’y a aucune logique dans cette décision de priver Lucas Tousart de la fin de saison à Lyon…

« Lucas Tousart ne pourra pas finir la saison avec l’OL. C’est catastrophique. Cet exemple montre bien le piétinement du financier sur le sportif à vouloir finir la LDC. Le buteur de l’aller ne figure plus au retour. Sans parler du changement de format en cours de compétition » a lâché Bertrand Latour, tout simplement scandalisé par le fait que Lucas Tousart ne soit pas autorisé à disputer la fin de la Ligue des Champions avec l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que cela représente une mauvaise nouvelle pour le club rhodanien, mais également pour le joueur, qui avait largement contribué à ce beau parcours des Gones jusqu’à maintenant. Rudi Garcia, Juninho, Jean-Michel Aulas et les supporters de l’OL pourront toutefois se consoler en pensant à Jeff Reine-Adelaïde et à Memphis Depay, blessés de longue date mais qui vont profiter de ce calendrier chamboulé pour être disponible face à la Juventus et au PSG.